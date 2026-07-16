Uruapan, Mich.- 16 de julio de 2026.- Dos motociclistas resultaron gravemente lesionados, tras chocar contra la retaguardia de un vehículo sobre el Paseo Lázaro Cárdenas, en la colonia Morelos del municipio de Uruapan.

Anoche los susodichos tripulaban una motocicleta Italika, color negro, con dirección de sur a norte cuando al llegar a la esquina con la Avenida Américas chocaron por alcance contra la parte trasera de un vehículo compacto de color blanco.

Debido al fuerte impacto, uno de los jóvenes quedó incrustado en el medallón del vehículo, mientras que el otro salió proyectado varios metros para finalmente estrellarse contra la cinta asfáltica.

Tras el reporte, paramédicos de Protección Civil Municipal y el DIF acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas y trasladarlas a un nosocomio donde permanecen graves; sus identidades son ignoradas hasta el momento.

En tanto, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de realizar el peritaje para determinar responsabilidades.

AGENCIA RED 113