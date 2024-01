Video | Yes, and? la nueva canción de Ariana Grande para cerrar bocas

Positions fue el ultimo album de Ariana Grande en 2020, antes de darse una pausa como cantante para realizar la película Wicked y fue en set de la misma donde conoció a su actual pareja, Ethan Slater, personaje importante en la nueva canción.

Cuando Ariana se separó de su ex marido, Dalton Gomez, empezó de inmediato un noviazgo con su compañero de reparto. Lo cual inicio una ola de criticas en las redes, además de rumores y especulaciones, pues cuando los actores se conocieron, ambos estaban casados.

En Yes, and? le canta a la libertad de hacer lo que quieras “Your business is yours, and mine is mine. Why do you care so much whose d*ck I ride?“, que en español significa algo así: “tus asuntos son tuyos, los míos son míos, ¿por qué te importa con quién me acuesto?”

Otro rasgo importante de la canción, es que hace un recordatorio de la importancia de no opinar sobre cuerpos ajenos: “No hagas comentarios sobre mi cuerpo, no respondas” esto debido a los fuertes comentarios sobre sus cambios físicos de los últimos años.