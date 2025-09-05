Uruapan, Mich.- 05 de septiembre de 2025.- Cuantiosos daños daños materiales dejó como saldo la volcadura de un tráiler sobre la carretera Uruapan-Paracho, en el lugar conocido como la “Curva del Diablo”.

Trascendió que la mañana de este viernes, automovilistas reportaron el aparatoso accidente, por lo que al sitio acudieron paramédicos locales y elementos de diversas corporaciones policiacas.

Afortunadamente a decir de fuentes de rescate, el conductor sufrió sólo algunas lesiones menores que no ameritaron traslado a un hospital.

En un video difundido a través de las redes sociales se pudo observar que la pesada unidad circulaba con rumbo a esta ciudad de Uruapan, cuando el chofer perdió el control al parecer debido al exceso de velocidad.

Más tarde, personal de Seguridad Vial de la Guardia Civil arribó al lugar para realizar el peritaje correspondiente y retirar la unidad siniestrada, misma que fue asegurada, mientras se determinan responsabilidades.