Uruapan, Mich.- 28 de septiembre de 2025.- La mañana de este domingo, un camión cargado con aguacates, volcó sobre la autopista Uruapan – Pátzcuaro y terminó siniestrado en el acotamiento, bloqueando parcialmente la circulación, sin que por fortuna se reportaran víctimas que lamentar.

#Video | Vuelca camión aguacatero en la autopista Uruapan – Pátzcuaro 🚗💥#Accidente pic.twitter.com/E2lf7MVCnl — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 28, 2025

Al filo de las 06:00 horas, la pesada unidad con placas NF-4398-B circulaba con rumbo a Pátzcuaro, cuando a la altura del kilómetro 1 del Ramal Uruapan, el chofer perdió el control del volante y sobrevino el aparatoso accidente.

Automovilistas reportaron la situación al sistema de emergencias y al lugar acudieron paramédicos locales, mismos que auxiliaron al conductor y a un acompañante; ellos sufrieron algunas contusiones y sin que requirieran traslado a un hoapital.

Fue necesaria la intervención de elementos de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, para el peritaje correspondiente.

La vialidad permaneció cerrada de manera parcial mientras se realizaba el retiro de la unidad siniestrada.