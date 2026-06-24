Morelia, Mich.- Martes 23 de junio de 2026.- Durante la noche de este martes se registró la volcadura de un automóvil sobre la avenida Madero Poniente de la ciudad de Morelia, en la salida a Quiroga, informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente ocurrió cerca del fraccionamiento Lomas del Mayoral, justo frente al fraccionamiento La Hacienda, en el sentido de la capital michoacana hacia la Tenencia de Capula.

🚨 Durante la noche de este martes se registró la volcadura de un automóvil sobre la avenida Madero Poniente de la ciudad de Morelia, en la salida a Quiroga, informaron fuentes policiales y de rescate. ⚠️ pic.twitter.com/QY0PJrZFbD — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 24, 2026

Varias personas que transitaban por la zona reportaron el hecho al número de emergencias 911. Posteriormente, al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente.

Asimismo, los oficiales solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles personas lesionadas ni las causas que originaron el incidente.

AGENCIA RED 113