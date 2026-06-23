Uruapan, Mich.- 23 de junio de 2026.- Una tromba registrada la tarde de este martes, dejó severas afectaciones en distintos puntos de la ciudad y la suspensión momentánea del servicio del Teleférico.

#Video ⛈️ Una tromba registrada la tarde de este martes, dejó severas afectaciones en distintos puntos de la ciudad y la suspensión momentánea del servicio del Teleférico. ⚡️⚠️ pic.twitter.com/bFjE3n5BWR — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 24, 2026

Alrededor de las 17:00 horas la intensa lluvia acompañada de fuertes vientos sorprendió a los uruapenses y en cuestión de minutos derribó árboles principalmente en la zona norponiente del municipio; también al oriente varias colonias resultaron afectadas.

En el primer cuadro, algunos vehículos quedaron varados sobre la calle 16 de Septiembre y Juan Ayala, además de que un tejado se desplomó sobre la calle Carrillo Puerto e Isaac Arriaga, sin que por fortuna se reportaran víctimas.

Algunas avenidas como el Boulevard Industrial, Calzada La Fuente, Calzada Benito Juárez, Pinzón, prolongación Veracruz y Libramiento también se inundaron debido a la gran cantidad de agua que cayó por más de una hora.

Personal de Protección Civil Municipal, Parques y Jardines, así como de Bomberos se encargó de atender las contingencias.

Al respecto el Ayuntamiento de Uruapan informó: “Personal de Protección Civil Municipal, Bomberos Municipales y áreas operativas del Gobierno Municipal atienden diversos reportes generados por la intensa lluvia registrada esta tarde en distintos puntos de la ciudad”.

“Entre las zonas intervenidas se encuentran el Mercado Tariácuri, así como las calles Juan Ayala y 16 de Septiembre, así como las calzadas Benito Juárez y Fray Juan de San Miguel, donde se realizan labores para reducir riesgos, agilizar el flujo del agua y brindar atención oportuna a la ciudadanía. Las acciones continúan conforme se reciben nuevos reportes, reporte emergencias al 911”.

AGENCIA RED 113