Uruapan, Mich.- 24 de junio de 2026.- Seis presuntos pistoleros batidos y uno detenido dejó como saldo preliminar un enfrentamiento contra elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la localidad de Jucutacato, al sur de este municipio de Uruapan, hechos ocurridos la mañana de este miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los oficiales de fuerzas federales realizaban patrullajes sobre la carretera que conduce de Jucutacato a Cutzato cuando interceptaron a los civiles armados que viajaban en varias camionetas, quienes al notar la presencia de los uniformados comenzaron a dispararles por lo que las autoridades repelieron el ataque, a unos metros de la desviación a Matanguarán.

El intercambio de disparos de prolongó por varios minutos hasta que fueron abatidos al menos 6 de los criminales y uno más fue detenido, mientras que otros cómplices escaparon; en el lugar fue asegurado armamento y dos camionetas.

Los uniformados resguardaron la zona para preservar posibles evidencias y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las actuaciones de ley; por el momento, la identidad de los hoy occisos es desconocida.

AGENCIA RED 113