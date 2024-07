Video | Una vez más, el costalito de Cruz Azul encanta con sus pasos de baile

Al ritmo de Another brick on the wall pt 2 de Pink Floyd, el costalito del Cruz Azul bailó los prohibidos.

En redes sociales la botarga del costalito de Cruz Azul se vuelve sensación por sus pasos de baile, y es que son duda saltan a la vista.

El video tuvo lugar en el encuentro de Cruz Azul vs Xolos, en la fecha 3 del Apertura 2024, en el cual la maquina goleo 3 por 0 a Tijuana.