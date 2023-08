Video | Un hombre agrede violentamente a una mujer luego de que esta chocara su auto y la acusa de querer darse a la fuga.

Se difunde un video por las redes sociales, en donde se muestra una discusión entre un hombre y una mujer que se encuentra dentro su automóvil, mientras el sujeto se encuentra por afuera de la unidad del lado del copiloto, junto con otra persona que supuestamente es su hija, después de un accidente vial ocurrido en el poblado de Chamilpa, Cuernavaca, Morelos.

#VideoViral #UltimasNoticias | Un hombre aparentemente con cargo de autoridad , amenaza y agrede a una mujer con golpearla si no se orilla , esto después de un accidente vial en donde la señora dañó el espejo lateral; El hombre argumentaba que se quería dar a la fuga. 🚨👇🏻 pic.twitter.com/QAcFdvwkUH — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 30, 2023

En los hechos se registra que la mujer que viajaba en el auto junto con otro acompañante que es el que se encuentra grabando, cuando choco la unidad del sujeto causándole daños en el retrovisor de la unidad, en el video se muestra al hombre insultando y gritando de una manera violenta a la mujer diciendo ‘Te quisiste dar a la fuga, quiero que te orilles ‘HDTPM”, ‘Te dije que te identificaras pero no te quisiste identificar’ mientras la joven que acompaña al sujeto lo intenta detener ante los insultos y le grita ‘Papa ya’ garantizando que es papa e hija, el hombre también porta en su cuello un gafete que se distingue como un Oficial de policía, aun que se desconoce su cargo de autoridad.

El hombre amenazaba constantemente con golpear a la mujer si no se orillaba ya que el hombre argumentaba que se quería dar a la fuga, mientras la mujer asustada trata de contestar tranquilamente ante los gritos e insultos y dice que no se quiere dar a la fuga ‘ No te atrevas a tocarme, cálmate, no me quiero dar a la fuga’

Mientras la señora intentaba explicarle de mil maneras que se haría responsable por los daños pero que se tranquilizara el hombre hacia caso omiso hasta que intervinieron otras personas que se escuchan en el video mas sin embargo no se distinguen en el video, y un hombre argumenta ‘La tienes que respetar por que es una mujer’ ‘Vas a espantar a tu hija’ mientras tratan de tranquilizar al hombre que se encontraba furioso ante la situación.