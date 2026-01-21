Apatzingán, Mich.- 21 de enero de 2026.- El nombre de César Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, volvió a recorrer la Tierra Caliente antes que los helicópteros. En Cenobio Moreno, localidad de Apatzingán, se esuchó el estruendo de aeronaves artilladas y el avance de unidades terrestres, en un operativo interinstitucional dirigido, según fuentes federales y estatales, contra quien es identificado como extorsionador de productores limoneros y uno de los generadores de violencia más peligrosos en la región.

El despliegue no fue discreto. Desde el aire, helicópteros realizaron sobrevuelos rasantes, mientras que en tierra avanzaban convoyes con artillería pesada y elementos de fuerzas especiales. En la movilización participaron efectivos del Ejército Mexicano y personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública, en una acción orientada a golpear estructuras de la delincuencia organizada y a inhibir su operación en esta zona estratégica de la Tierra Caliente michoacana.

De acuerdo con información recabada en la labor periodística, el objetivo central del operativo habría sido la localización y posible captura de “El Botox”, a quien autoridades federales y estatales atribuyen la extorsión sistemática a limoneros, una práctica que durante años ha asfixiado la economía local y ha colocado a los productores en el centro de la disputa criminal. Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados oficiales respecto a su detención, y las corporaciones mantienen reserva sobre el desenlace específico en torno a este objetivo.

Lo que sí trascendió fueron los aseguramientos realizados durante las acciones. En uno de los puntos intervenidos fue localizado un vehículo con reporte de robo, así como diverso material utilizado para la confección de artefactos explosivos, evidencia que confirma el nivel de organización y capacidad de fuego de los grupos que operan en la región.

Posteriormente, en una intervención relacionada con el mismo despliegue, las fuerzas de seguridad aseguraron aproximadamente 20 artefactos explosivos, lo que obligó a activar protocolos especiales y a la participación de personal capacitado para su manejo y desactivación, ante el riesgo que representaban tanto para las autoridades como para la población civil.

En Cenobio Moreno, donde las calles durante años han sido testigos del control criminal y del cobro de extorsiones a limoneros, ahora quedaron marcadas por la huella del operativo. Aunque los detalles oficiales son limitados, el mensaje fue claro: la búsqueda de “El Botox”, señalado como extorsionador y generador de violencia, colocó nuevamente a la Tierra Caliente en el centro de una ofensiva que intenta recuperar el control en una de las regiones más golpeadas por la delincuencia organizada en Michoacán.