Reynosa, Tamaulipas.- Después de que se informara la noticia de una avioneta que se desplomara en Tamaulipas ayer viernes, aún por motivos desconocidos, este día los medios locales reportaron que ya fueron identificadas algunas de las personas que viajaban en la aeronave al momento del accidente.

#Video | Tras desplome de avioneta, identifican a los tripulantes que viajaban al momento del accidente; reportan un fallecido. #Tamaulipas#Video de las redes sociales pic.twitter.com/VxVDnF61To — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 30, 2025

Se menciona que el piloto, identificado como Gilberto Solís; habría perdido la vida, mientras que entre los pasajeros se supo que se encontraba el conocido empresario José Armando Cantú Barragán.

Según el reporte la aeronave, de propiedad privada y con matrícula XB-BZK; quedó semi destruida tras el impacto.

La Vocería de Seguridad del gobierno de Tamaulipas informó que el accidente se registró poco después de las 15:00 horas en una propiedad privada a la altura del ejido General María Anaya, en un terreno de cultivos cerca de la carretera Reynosa-San Fernando, en el cual, la aeronave se desplomó, sufriendo daños.

Elementos de la Guardia Nacional, SEDENA, Protección Civil llegaron rápidamente al lugar del accidente, mientras que autoridades aeronáuticas llegaron también al lugar para esclarecer las causas del desplome de la avioneta en Reynosa, Tamaulipas.

Redacción VA NOTICIAS