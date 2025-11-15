Morelia, Michoacán, 15 de noviembre del 2025.- La Unidad de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación en contra del elemento de la Guardia Civil que agredió a una periodista, una vez concluida la marcha de este sábado.

#Video | Elemento policiaco agrede a la periodista #LilianaJiménez que cubría la #MarchaPorLaPaz en #Morelia. La SSP anuncia que separará a elemento policial que agredió a la periodista e iniciará investigación.

Aquí el momento justo de la agresión 👇🏻@AristeguiOnline… pic.twitter.com/jiGlGzd4mr — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 15, 2025

Tras revisar las cámaras de videovilancia, se detectó a un agente con equipo antimotín, de quien ya se solicitó su información para realizar el proceso conducente y darlo de baja de manera inmediata de la institución; asimismo, se abrirán las investigaciones conforme a lo establecido en la normativa vigente.

A la par, continúan los procesos de investigación para corroborar el actuar de los policias que se encontraban en la zona; en caso de resultar más agentes relacionados, serán sancionados conforme al reglamento interno.

La SSP reitera su compromiso de actuar con total respeto a los derechos humanos, por lo que se tomarán las medidas correspondientes.

