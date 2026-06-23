Morelia, Mich.- Martes 23 de junio de 2026.- El ocupante de un tractocamión de la empresa de paquetería Tresguerras resultó lesionado luego de que la unidad chocara contra el camellón central de la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron fuentes de rescate.

#Video 🚨 Tractocamión de paquetería choca contra camellón central en la Morelia-Pátzcuaro; hay un herido. pic.twitter.com/Ll8KxPsGlv — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 24, 2026

El aparatoso accidente se registró durante la tarde de este martes, a la altura de la entrada a la población de Santiago Undameo. Varias personas auxiliaron al conductor del citado vehículo y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Posteriormente arribaron paramédicos, quienes atendieron al herido y lo trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica. Asimismo, agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del percance.

AGENCIA RED 113