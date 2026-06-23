Uruapan, Mich.- 23 de junio de 2026.- Las diversas corporaciones de auxilio y de seguridad del municipio de Uruapan, se encuentran en alerta máxima, ante la tormenta eléctrica que azota en estos momentos en la ciudad. El teleférico suspendió sus actividades por seguridad.

Poco antes de las 5 de la tarde, un fuerte aguacero empezó a caer sobre la ciudad de Uruapan, acompañada de rayos y fuertes vientos; hasta las 6 de la tarde, aún se reportaban daños.

#Videos ⛈️ Corporaciones de auxilio y de seguridad de Uruapan, en alerta máxima, ante la tormenta eléctrica que azota la ciudad. El teleférico suspendió sus actividades por seguridad. ⚡️🌧️ pic.twitter.com/QNMJdHQR9l — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 24, 2026

Sin embargo, las calles se inundaron y el agua se introdujo a varios domicilios; algunas fincas antiguas, de adobe, se vinieron abajo, tal es el caso de Venustiano Carranza y Amado Nervo.

Encharcamientos y autos varados, en varios puntos de la ciudad, así como caída de árboles. Hasta el momento, aún no hay una cuantificación de daños.

Ante el aguacero y tormenta eléctrica, las autoridades municipales, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como las demás corporaciones de auxilio, recomiendan extremar precauciones.

A la ciudadanía, que se resguarde, no permanecer bajo los árboles o estructuras metálicas, precaución al conducir vehículo.

AGENCIA RED 113