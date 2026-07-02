Apatzingán, Mich.- 2 de julio de 2026.- Durante las últimas horas, en distintos hechos delincuentes han quemado tres vehículos de alquiler al lanzarles bombas molotov, en esta demarcación de Apatzingán. No hay reporte de personas lesionadas, ni tampoco detenidas hasta el momento.
Según los reportes policiales, el último ataque se registró cerca de las 12:30 horas de este jueves sobre la calle Ignacio de la Llave de la Colonia 18 de marzo, frente a la base del sitio Máquinas Rojas, donde desconocidos arrojaron el artefacto incendiario contra el taxi con número económico 19, unidad que rápidamente fue consumida por el fuego.
#Video 🚨 Suman 3 taxis Maquinas Rojas quemados por delincuentes en #Apatzingán, en menos de 24 horas. 🔥 pic.twitter.com/JENPTqM1Q8— Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 2, 2026
Previamente, en la misma zona otro automotor de alquiler de la misma línea, también fue quemado por criminales, mientras que el tercero de los atentados, también ocasionado con bombas molotov, se perpetró en la calle 8, de la colonia Infonavit Los Pochotes.
En cada uno de los casos elementos de Bomberos y Protección Civil Municipal acudieron para sofocar las llamas, mientras que policías se desplegaron en busca de los responsables, pero hasta el momento no se ha confirmado alguna detención relacionada con los hechos.
Se presume que estas acciones corresponden a una forma de presión por parte de grupos criminales, para obligar a los taxistas a realizar labores como halconeo o narcomenudeo, o bien acceder a algún tipo de extorsión, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.
Se espera que las instancias correspondientes investiguen esta serie de ataques incendiarios, para esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables.
AGENCIA RED 113