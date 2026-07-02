Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026.- Como resultado de los operativos coordinados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante junio se logró la detención de objetivos prioritarios y presuntos generadores de violencia vinculados a delitos de alto impacto. Con estas capturas, se debilita la estructura de las células delictivas que operan en la entidad.

Entre las detenciones más relevantes destaca la de los presuntos responsables del secuestro agravado y homicidio de la adolescente Valeria, ocurrido en Tacámbaro. Asimismo, se logró la captura de Alonso “N”, presuntamente vinculado a una célula delictiva con presencia en Tepalcatepec, así como de Ernesto “N” y Alfredo “N”, identificados como supuestos generadores de violencia al servicio de un grupo criminal.

Por otra parte, fue capturado Óscar “N”, considerado un objetivo prioritario con operaciones en la región, y César “N”, otro presunto generador de violencia. A estas acciones se suma la detención de un hombre requerido internacionalmente con fines de extradición por las autoridades de los Estados Unidos de América, además del aseguramiento de nueve personas por la probable usurpación de funciones en Zinapécuaro.

Dentro de este periodo, las acciones operativas permitieron la detención de 288 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público y de otras mil 178 remitidas a Justicia Cívica. Asimismo, se capturó a 61 presuntos integrantes de células delictivas y se aseguraron 79 armas de fuego, 292 cargadores, 7 mil 636 cartuchos, 221.95 kilogramos de droga y 220 vehículos.

Por otra parte, derivado de los trabajos de investigación e inteligencia, se cumplimentaron 32 órdenes de aprehensión y se ejecutaron 25 cateos dirigidos contra objetivos relacionados con delitos de alto impacto.

De igual forma, a través del C5 Michoacán, se brindó asistencia a 322 víctimas de extorsión, 182 de fraude y 24 de secuestro virtual. Gracias a estas intervenciones, se desactivaron 403 llamadas delictivas, se logró el rescate de 25 personas y se evitó un daño patrimonial superior a los 13.5 millones de pesos. Además, se aseguraron 150 máquinas tragamonedas, lo que permite debilitar las fuentes de financiamiento de diversos grupos delictivos.