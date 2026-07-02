Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que las capturas de “Sierra 1”, “Sierra 2” y otro presunto integrante de la célula conocida como Los Sierra representan un avance en la defensa de la seguridad y la soberanía, porque ningún grupo criminal puede estar por encima de las instituciones ni controlar mediante amenazas la vida económica de las comunidades.

Durante la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad realizada este jueves en Casa Michoacán, la Fiscalía General del Estado informó que la detención de Fredy “N” fortalece las investigaciones contra una red presuntamente dedicada a extorsionar y amenazar a productores madereros y mezcaleros de Morelia y Villa Madero.

“La soberanía no sólo se defiende frente a amenazas externas; también se ejerce cuando el Estado recupera el territorio, protege al pueblo y evita que grupos criminales impongan sus propias reglas. Las capturas de integrantes de Los Sierra demuestran que en Michoacán hay coordinación, inteligencia y decisión para enfrentar a quienes buscan someter a las comunidades”, señaló.

Jesús Mora sostuvo que la extorsión no es únicamente un delito contra una persona, sino un ataque contra la libertad, el trabajo y la economía regional. “Cuando un productor tiene que pedir permiso a un criminal para trabajar o entregar parte de su esfuerzo bajo amenaza, se vulnera la soberanía popular. Por eso combatir estas redes significa defender el derecho del pueblo a vivir, producir y desarrollarse sin miedo”, expresó.

El dirigente estatal afirmó que los gobiernos de la transformación están fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar la paz sin aceptar tutelajes ni soluciones impuestas desde fuera. “Con la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la coordinación de Omar García Harfuch, Michoacán avanza con una estrategia propia, firme y soberana: inteligencia, coordinación y justicia para que ningún poder criminal esté por encima del pueblo”, concluyó.