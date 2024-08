Video |Suman 3 accidentes durante este domingo en la autopista Siglo XXI

Michoacán-. 04 de agosto de 2024.- Durante las primeras horas de este domingo suman al menos 3 accidente vehiculares en distintos puntos de la autopista Siglo XXI, los cuales han dejado como saldo preliminar daños materiales y heridos leves.

Primeramente, al filo de las 05:00 horas se reportó que una camioneta Toyota Tacoma de color azul, con placas MV-9329-G, colisionó contra la barrera metálica de contención, en las inmediaciones del kilómetro 201, en las inmediaciones del municipio de Arteaga.

A primeras horas de este domingo se reportó la colisión de una camioneta contra barrera metálica sobre la autopista #SigloXXI. pic.twitter.com/jQbsyE0Ele — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 4, 2024

AL sitio se trasladaron Bomberos de Rescate Uruapan I.AP., mismos que revisaron a los tripulantes de la camioneta, quienes estaba consientes y solo presentaban algunos golpes leves.

Posteriormente cerca de las 08:30 horas, pero en el kilómetro 205, un tractocamión Internacional con matrícula; 64-BD-7B, choco contra la barrera de contención y se salió del camino para terminar dentro de un predio con la cabina despedazada.

A su arribo paramédicos hallaron al conductor Jesús Eduardo G., ileso pero atrapado dentro de su unidad por lo que se realizaron las maniobras respectivas para sacarlo, indicando que serían sus familiares quienes lo trasladarían a un hospital.

Finalmente, ya cerca de las 09:00 horas en el kilómetro 148, del tramo carretero Santa Casilda – Cuatro Caminos, un Nissan Versa de color blanco y placas GHN-445-E del estado de Guanajuato, golpeó a velocidad considerable contra la banda metálica de contención, terminando severamente dañado tanto del frente como de la retaguardia.

Por lo anterior los Bomberos De Rescate Uruapan I.A.P., acudieron para atender la emergencia y auxiliaron a los ocupantes Fernanda C., de 27 años de edad, Sergio A., de 28 años y Nancí C., de 23, todos ellos con domicilio en Celaya, quienes a decir de las autoridades se encontraban en estado etílico y no presentaban heridas.



En cada uno de los siniestros se presentó el personal de Auxilio Vial y agentes de la Guardia Nacional para abanderar y realizar los peritajes correspondientes.

🚧 #AlertaVial Se reporta un accidente entrando a #CuatroCaminos, más precisamente en el tramo del socavón 🚧🚨 pic.twitter.com/89eWVsssdS — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 4, 2024

RED 113 MICHAOCÁN/Redacción