Video #Seguimiento | El candidato de Ecuador ya había denunciado amenazas del Cártel de Sinaloa

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio , quien fue asesinado este miércoles en Quito cuando salia de un evento publico, ya había denunció amenazas por parte del Cártel de Sinaloa.

#Video #UltimasNoticias | El candidato presidencial de #Ecuador ya había dado denuncias públicas de amenazas por parte del Cártel de Sinaloa .🚨👇🏻 pic.twitter.com/pT3Ul4dOy1 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 10, 2023

“Hay una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia de que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida”, dijo Villavicencio ante medios de comunicación hace unos días.

“Esto lo que hace es confirmar que nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo, 20 años me la he jugado en este país en contra de estas estructuras”, agregó.

En marzo de este año, la ONU informó que una parte importante de la violencia en América Latina se debe a la rivalidad entre los aliados de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

También te puede interesar.