Morelia, Mich.- Martes 02 de junio de 2026.- Un grupo de ciudadanos bloqueó los carriles del Libramiento Norte, en el sentido de la Central de Abastos hacia el Distribuidor Vial de la salida a Salamanca, en protesta por la falta de suministro de agua potable en varias colonias de la capital michoacana, informaron fuentes allegadas al tema.

#Videos #Manifestación | Bloquean vecinos el Libramiento Norte de #Morelia por falta de agua en sus colonias pic.twitter.com/uRSSmaTxjm — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 2, 2026

La manifestación se registró durante la mañana de este martes a la altura de la denominada “Curva de la Técnica 65”, y generó severas afectaciones a la circulación vehicular en la zona, donde se formaron largas filas de automotores.

De acuerdo con los inconformes, entre las colonias afectadas por el desabasto del vital líquido se encuentran Precursores de la Revolución, Profesor Jesús Romero Flores y Lomas de Santiaguito.

Los comentadas personas exigen al gobierno municipal una solución inmediata al problema, al señalar que llevan varios días enfrentando la falta de agua en sus hogares. Se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar retrasos mientras continúa la protesta.

AGENCIA RED 113