Morelia, Mich.- Domingo 28 de junio de 2026.- Dos accidentes de tránsito se registraron durante la mañana de este domingo en distintos puntos de la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, hechos que dejaron una persona lesionada y daños materiales, informaron autoridades policiales y de rescate.

#Video 🚨Se registran dos accidentes vehiculares en la avenida Madero Poniente de Morelia; hay un herido. pic.twitter.com/kQVpJ87beI — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 28, 2026

El primer percance ocurrió a la altura de la colonia Los Ejidos, frente a la colonia Unión Popular Solidaria. En el sitio, un automóvil y un camión protagonizaron un choque frontal, en el que una persona resultó herida.

Unos paramédicos acudieron a la mencionada dirección para atender al paciente y lo canalizaron a un hospital. En tanto, agentes de la Policía Municipal realizaron el peritaje respectivo con el objetivo de determinar responsabilidades.

El segundo incidente tuvo lugar a la altura de la colonia El Parián. Se trató de la colisión entre un auto y una camioneta Toyota. Afortunadamente, en este caso no se reportaron lesionados.

Elementos de vialidad se encargaron de efectuar las actuaciones correspondientes y solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar los vehículos siniestrados.

AGENCIA RED 113