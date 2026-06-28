Morelia, Michoacán; 28 de junio de 2026.- El Programa de Reencarpetamiento anunciado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se desarrolla en distintos puntos de Morelia, uno de los cuales es la avenida Quinceo, donde vecinos y locatarios destacan los beneficios de esta obra.

“La verdad sí da buena imagen y a mí me ayuda a que fluya el agua rápido; la verdad es que estoy contenta, mejora en cuestión de los carros, el transporte y hasta el caminar de uno mismo”, compartió Griselda Guido Pedraza, vecina y locataria.

Guadalupe Cabrera, comerciante de una tienda de abarrotes que surte a los vecinos de la zona, consideró que la obra ayudará a mejorar la movilidad y evitar molestias, así como encharcamientos, en los tiempos de lluvias.

El joven Raúl, quien atiende uno de los comercios ubicados sobre la avenida, consideró positivo que el proyecto consista no en cubrir solo daños existentes sino aplicar una plancha completa de asfalto. “Me parece muy bien porque es mejor todo completo para que funcione bien y toda la calle se beneficie”, concluyó.

Cabe recordar que esta acción es parte de un amplio Programa de Reencarpetamiento de vialidades anunciado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con el fin de construir la mejor ciudad para vivir desde cada calle transitada por la ciudadanía.