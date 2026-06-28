URUAPAN, MICH.- Liderazgos y ciudadanos uruapenses mostraron su apoyo y unidad en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, durante la primera asamblea informativa en esta ciudad que encabezó Carlos Torres Piña, aspirante a Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Liderazgos como Rosa Serafín Salmerón, representante de la Comunidad de Capacuaro, José Guadalupe Aboytes, representante de Vanguardia Popular, Edgar Ponce, Defensor de la 4T en Uruapan y Ciudadano Activamente Democrático, Luis Tolentino Diego “Don

Tole”, Erika Velázquez Morales, coordinadora de las Mujeres por la Transformación de Uruapan y Alicia López León, de la organización civil Gestión de Lucha y Organización Social refrendaron su apoyo al llamado de unidad para defender la Soberanía Nacional.

Coincidieron en que Carlos Torres Piña conoce las necesidades que tiene el estado de Michoacán, ya que su trabajo en distintos cargos le ha permitido recorrer los 113 municipios de la entidad.

Para defender a México es necesario que todos los mexicanos nos unamos dijeron en la asamblea informativa de este sábado.

Mientras que varios ciudadanos entrevistados por los médicos de comunicación declararon que estas asambleas sirven para dar a conocer de una manera directa los logros que ha tenido el gobierno de la Transformación.

Incluso hubo quienes dijeron que se sienten identificados con Carlos Torres Piña pues conocen sus inicios y sus raíces, que lo han llevado hasta donde se encuentra el día de hoy.