Morelia, Mich.- Lunes 05 de enero de 2026.- Tres incidentes de tránsito se registraron durante este lunes en distintos puntos de la capital michoacana, los cuales dejaron daños materiales, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales y de rescate.

#Video | Se registran 3 accidentes de tránsito en distintos puntos de #Morelia 🚨😮 pic.twitter.com/RBMV6hXi8I — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 5, 2026

El primero ocurrió sobre la avenida Periodismo, casi esquina con avenida Francisco I. Madero Poniente, donde un automotor derribó un poste de madera de Telmex, hecho que generó problemas en la circulación vehicular en el área.

Posteriormente, sobre la avenida Morelos Norte, salida a Salamanca, en los límites de Tarímbaro con Morelia, tres vehículos protagonizaron un choque. Bomberos, paramédicos y oficiales de la Guardia Nacional (GN) brindaron auxilio. Los patrulleros realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Finalmente, sobre el Libramiento Norte, frente a la colonia El Realito, un automóvil se estrelló contra un árbol. Agentes de vialidad se encargaron de las acciones conducentes y una grúa retiró la unidad siniestrada.