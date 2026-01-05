Salvador Escalante, Mich.- 5 de enero de 2026.- Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes en la autopista Siglo XXI provocó la movilización de cuerpos de auxilio, luego de que un automóvil se impactara contra el muro de contención en el viaducto Zirahuén.

El hecho fue a la altura del kilómetro 70+000, y derivó en el arribo de paramédicos de AMBUMED y personal de Auxilio Vial al lugar. Al llegar al sitio, localizaron un vehículo Volkswagen Vento, color azul, con placas PMY-787-F del estado de Michoacán, con visibles daños tras colisionar contra la barrera de seguridad.

Según relataron los ocupantes, el percance se originó cuando otro automotor los golpeó de manera lateral, ocasionando que el conductor perdiera el control y terminara estrellándose contra el muro.

En el lugar fueron atendidas tres personas adultas, quienes presentaban policontusiones sin que se detectaran lesiones de consideración, por lo que fueron clasificadas con código verde.

Los lesionados fueron identificados como Maritza Cruz A., de 32 años de edad, Moisés Armando G., de 49; y Óscar M., de 32 años. Maritza Cruz presentó golpes en diversas partes del cuerpo, así como un episodio de hipertensión que fue controlado y estabilizado en el sitio por los socorristas.

En el vehículo también viajaba una menor de un año y medio de edad, identificada como Amayrani, quien fue valorada y no presentó lesiones; Moisés Armando G. manifestó dolor en el costado derecho, sin signos de gravedad, mientras que Óscar M. únicamente presentó una abrasión leve en la mano derecha, que fue atendida con curación básica.

Ninguno de los involucrados requirió traslado a un hospital.

Los elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del hecho y brindaron seguridad en la zona, mientras que el automóvil fue retirado con apoyo de una grúa y trasladado a un corralón para quedar a disposición de la autoridad competente, a fin de determinar responsabilidades.