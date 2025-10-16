Ziracuaretiro, Mich.- 16 de octubre de 2025.- La mañana de este jueves se registró un choque múltiple, en el que un auto particular terminó aplastado entre dos camiones de carga, con saldo preliminar de varias personas heridas, en la autopista Siglo XXI. A unos kilómetros otro vehículo volcó.

#Video | Se registra choque multiple en la autopista Siglo XXI pic.twitter.com/WNs1q4C5i1 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 16, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente tuvo lugar cerca del kilómetro 82, en las inmediaciones de la antigua caseta de San Ángel, donde se reportan al menos dos personas prensadas.

Mientras que en kilómetro 85 otro auto acabó volcado, por lo que al momento se reporta cierre en el tramo Zirahuén- Uruapan, por lo que al sitio se trasladan los cuerpos de auxilio para atender la emergencia.

Información en proceso.