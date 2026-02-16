Morelia, Mich.- Lunes 16 de febrero de 2026.- Un choque múltiple se registró sobre los carriles centrales de un puente del Libramiento Norponiente de Morelia, el cual dejó cuantiosos daños materiales. El vehículo que presuntamente ocasionó el percance se dio a la fuga, pero posteriormente fue localizado, informaron autoridades policiales.

#Video | Se registra choque múltiple en el Libramiento Norponiente de #Morelia pic.twitter.com/LWlufpeYgJ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 16, 2026

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes, en el sentido del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial salida a Salamanca, justo frente al club nocturno y bar El Exesso, ubicado en la colonia Lago II.

Trascendió que en el sitio un automotor estaba descompuesto, por lo que algunos vehículos disminuyeron la velocidad y se detuvieron; sin embargo, en determinado momento una camioneta Ford Escape, color ladrillo metálico, que circulaba a mayor velocidad de la permitida, no logró frenar, chocó contra la retaguardia de un Nissan March color azul y lo proyectó contra un Nissan Versa color blanco.

Durante la acción, la Ford Escape también alcanzó a impactar levemente a un motociclista, quien cayó del puente hacia el carril lateral; afortunadamente la altura no era considerable y no sufrió lesiones graves. Consecutivamente el motorista regresó al puente, tomó su moto y persiguió la camioneta Ford Escape, la cual se había retirado rápidamente de la escena.

Agentes de la Policía Morelia se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y, momentos después, la Ford Escape fue hallada a espaldas del negocio AutoZone, en la colonia Ignacio Zaragoza, donde los oficiales la aseguraron y la pusieron a disposición de la autoridad competente.