Morelia, Mich.- Viernes 24 de octubre de 2025.- Un tractocamión volcó y su cabina ardió en llamas durante la mañana de este viernes sobre la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, dentro del municipio de Morelia.

#Video | Se accidenta tráiler en la Pátzcuaro-Cuitzeo y se incendia cabina pic.twitter.com/xGHrIFZ6ao — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 24, 2025

De acuerdo con autoridades policiales y de rescate, el chofer del citado vehículo sufrió mínimas contusiones, él fue atendido por unos paramédicos y no requirió traslado hospitalario.

El hecho ocurrió aproximadamente en el kilómetro 40+800 de la citada vialidad, a la altura de la población de Iratzio. Se conoció que el mencionado tráiler había salido de la región de Lázaro Cárdenas y tenía como destino la Ciudad de México, pero en el trayecto sucedió el percance.

Se apreció los dos remolques de la unidad quedaron atravesados, en tanto que la cabina cayó a un desnivel donde se incendió por completo y el conductor alcanzó a salira tiempo. Posteriormente arribaron socorristas y bomberos municipales, éstos últimos sofocaron la lumbre.

Asimismo, personal de la Guardia Nacional (GN) se encargó de efectuar el peritaje correspondiente y solicitó el apoyo de unas grúas para retirar los remolques siniestrados y reabrir el paso a los automotores.