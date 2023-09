VIDEO | Sam Smith llora en su concierto en CDMX

Fueron asiduos a la primera fecha del Gloria The Tour de Sam Smith en la Ciudad de México. Durante el show de una hora y 40 minutos en el Palacio de los Deportes, fueron exaltadas 17,409 personas.

Vestido con un corsé lleno de joyas, diamantes y pantalones a juego, Sam eligió dos de sus baladas más famosas: Quédate conmigo y no soy la única que inicia mi ascenso al paraíso. Con eso descendió de su estructura para agregar movimiento a la noche. Los gritos de la multitud se hicieron más fuertes durante los coros de Like I Can mientras Smith giraba sobre su eje con los brazos extendidos.