Video | Revendedor de roscas de Costco se queja del hate

El revendedor de roscas que se volvió popular en Tik-Tok que se defendió con la pregunta “¿Por qué les duele tanto que uno revenda?”, fue viral nuevamente por un video donde menciona que “Mucha gente me a tirado hate y eso hace que la otra gente no me quiera comprar”.

El revendedor originario de Mexicali, Baja California, llego a elevar el precio de la rosca a 900 pesos mexicanos, no obstante en el nuevo video publicado menciona que le preocupa y se “Agüita” porque le quedaba mucha mercancía.

Revendedor de #RoscasDeReyes de #Costco no logro vender todas las roscas que compro 🤭 pic.twitter.com/KBZgbzgjw5 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 7, 2024

Por otro lado el empresario Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de Twitter, le da ánimos al revendedor diciendo que “La gente huevona nunca va querer que a otros les vaya bien”

