Morelia, Michoacán, 7 de enero de 2026.- A fin de ofrecer una atención de calidad y proximidad a los visitantes extranjeros, el Agrupamiento Turístico de la Guardia Civil dispone de agentes certificados en inglés para facilitar la comunicación con el turismo de otros países.

Este agrupamiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene como objetivo generar proximidad con turistas nacionales y extranjeros en los principales puntos de interés. Sus elementos están capacitados para ofrecer orientación, seguridad y apoyo en emergencias, con una formación que prioriza el trato directo y el conocimiento de la riqueza cultural del estado para garantizar una experiencia positiva a los visitantes.

Con un despliegue de más de 66 oficiales, el Agrupamiento Turístico brinda atención prioritaria a los visitantes durante todo el año. Actualmente, mantiene presencia operativa en las festividades de cierre de año y Día de Reyes, garantizando seguridad y orientación en los puntos de mayor afluencia.

De igual manera, esta fuerza policial participa en fechas emblemáticas como la Noche de Muertos en el lago de Pátzcuaro; la temporada de la Mariposa Monarca en el Oriente; los festivales de Globos de Cantoya en Pátzcuaro y Paracho; los Kurpites en Nuevo San Juan Parangaricutiro; el Centro Histórico de Morelia y la K’uinchekua en Tzintzuntzan.

👮🏻‍♀️¡Welcome to Michoacán!👮🏻‍♂️

Con la certificación en el idioma inglés, el Agrupamiento Turístico de la #GuardiaCivil está más próximo a las y los visitantes; además se cuenta con agentes que hablan francés, purépecha, tzotzil y Lengua de Señas Mexicana.



Con el propósito de brindar… pic.twitter.com/o8fkdLrB5o — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 7, 2026

Asimismo, el Agrupamiento Turístico de la Guardia Civil destaca por su inclusión y especialización, al contar con elementos capacitados en francés, purépecha, tzotzil y Lengua de Señas Mexicana (LSM), garantizando así una atención integral y bilingüe para todos los visitantes.