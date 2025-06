Aquila, Mich., 29 de junio de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó este fin de semana su compromiso con los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán, destacó la diputada Fabiola Alanís Sámano, al afirmar que la justicia cambia cuando se ve con ojos de mujer.

Refrenda la presidenta #ClaudiaSheinbaum su compromiso con Michoacán: Fabiola Alanís#Michoacán pic.twitter.com/KvpqHFQ2pY — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 29, 2025

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado acompañó a la titular del Gobierno de México al municipio de Aquila para supervisar el avance del Hospital Comunitario de Maruata, que será inaugurado en agosto próximo, mismo que reemplazará al que colapsó el sismo en 2022 y que otorgará atención digna a las comunidades de Maruata, Ostula, Pómaro, El Coire y Nexpa.

Alanís Sámano puntualizó que, con esta inversión federal de 350 millones de pesos, la Presienta Claudia Sheinbaum demuestra una vez más el compromiso y el cariño que tiene por Michoacán. Además, anunció la rehabilitación de la carretera federal costera, cuya acción fortalecerá la economía industrial, comercial y turística de la región.

A decir de la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena “la justicia cambia cuando se ve con ojos de mujer y aquí vamos a hacer la tarea que nos ha dejado la Cuarta Transformación, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Michoacán, sino de trabajar con la gente”.

Alanís Sámano destacó que la Presidenta siempre será bienvenida a Michoacán y destacó el avance en la consolidación del sistema IMSS-Bienestar y los 100 compromisos del gobierno de Sheinbaum Pardo, dentro de los cuales se coloca a Michoacán como un estado privilegiado.