Video | Orgullosa de su tierra, surfista mexicana surfea con huipil

Patricia Ornelas, surfista mexicana, se ha vuelto viral en redes sociales luego de presumir con orgullo la unión de sus dos grandes pasiones el deporte acuático y la cultura de su país.

La originaria de Guerrero, sorprendió a sus seguidores al compartir un vídeo que de inmediato comenzó a darle la vuelta a todo el territorio nacional, en ese contenido se ve a Ornelas surfeando con una blusa bordada y una falda morada.

Acompañado del video la surfista escribió lo siguiente:

“Representado mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras. Compartiendo mi cultura para un proyecto que nació en Filipinas”, dijo la joven.