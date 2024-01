Video | Novio de la influencer Paola Suárez da su versión tras y niega la agresión

El día de ayer se viralizó el caso de la inlfuencer Paola Suárez quien se dio a conocer fue golpeada por su novio José de Jesús Castro Gómez y este ya salió a dar sus primeras declaraciones con respecto al hecho donde principalmente señala que buscará contrademandar a su pareja.

Paola el día de ayer se presentó en un hospital con un ojo morado el cual puede perder, un par de costillas rotas y el tabique de la nariz desviado consecuencia de la agresión física sufrida por su novio, sin embargo este niega toda responsabilidad y expresó que se trató de un accidente.

José de Jesús expresa que ”los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó. Al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó, porque yo con otra cosa no le pegué”.

Además, Castro Gómez menciona que teme por su seguridad y la de su familia, pero no con relación a las amenazas que se han expresado por parte de usuarios en las redes sociales, sino porque asegura Paola lo amenazó.

El joven declaró que “ella me dijo que tenía todo el suficiente dinero como para mandarme a matar”, aunque dichas declaraciones no han sido tomadas del todo bien por parte de los usuarios que las han escuchado y algunos aseguran no creer nada.

