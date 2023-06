Un miembro de la Guardia Nacional fue grabado en video ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de su puesto de guardia en Fresnillo, Zacatecas. El uniformado se grabó a sí mismo tomando varias latas de cerveza dentro de la instalación, dirigiéndose a quien llama “amorcito”.

En el video que circula en las redes sociales, el elemento parece estar ya en estado de ebriedad, muestra las bebidas, un arma larga y una extensión de electricidad. También afirma estar “relajado” y “pisteando”, e incluso presume unas latas que tiene escondidas entre unas llantas que forman parte de su pequeño puesto.

#VIDEO | "Mira amorcito, aquí ando pisteando relajado", dice elemento de la Guardia Nacional, en funciones y con su arma pic.twitter.com/z8rDnHDIEN — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 3, 2023

“Mira, mi amorcito, aquí ando pisteando en el yaritón (sic). Tengo una conexión que viene de allá, de la covacha, hasta allá, para que cargue mi celular. Esta extensión me la prestaron, pero me ando chingando una, dos, tres, cuatro, cinco con esta. Mira. Y aquí ando mi amorcito, ando pisteando aquí, relajado. Ya sabes que me vale v*rg*, mi amor, ya sabes que me vale, pisteando, ya te la sabes. Esta es mi arma, mi armita, y aquí tengo más escondido (…) Aquí, donde meto mi mano, aquí tengo más, mira, aquí escondidito ahí, nada más, aquí en la llanta. Ahí tengo más, mi amorcito, ya te la sabes”, fueron sus palabras.

Según medios locales, el video fue grabado en las inmediaciones de la estación de Bomberos y Protección Civil de Fresnillo, donde se encuentra un puesto de guardia de la corporación. De hecho, en la grabación se observa una pared con la leyenda “Bomberos de Fresnillo”.

Hasta el mediodía de este viernes, la Guardia Nacional no había emitido información sobre este hecho, en el que uno de sus elementos sería protagonista.