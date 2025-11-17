El ministro de Minas de la República Democrática del Congo, Louis Watum Kabamba, sobrevivió este lunes a un accidente aéreo cuando el avión en el que viajaba se salió de la pista durante el aterrizaje en Kolwezi, provincia de Lualaba. La aeronave, un Embraer ERJ-145, terminó incendiándose tras el impacto.

De acuerdo con su equipo de comunicaciones, las 20 personas a bordo lograron evacuar antes de que el fuego consumiera parte del fuselaje. Ningún pasajero resultó con heridas de gravedad.

La delegación viajaba a la zona para supervisar el reciente colapso de una mina artesanal, donde murieron al menos 30 trabajadores. Autoridades del país anunciaron una investigación para determinar las causas del siniestro y evaluar posibles fallas técnicas o de seguridad aeroportuaria.