Morelia, Mich.- 27 de mayo de 2025.- En entrevista con medios de comunicación, Ulises Bedolla Alcaraz, presidente de la unión de mezcaleros en Michoacán, denunció públicamente las extorsiones sistemáticas que enfrentan los productores de mezcal en distintas regiones del estado, así como la creciente inseguridad que ya ha cobrado vidas.

#Video | Mezcaleros denuncian ser víctimas de ext0rsi0nes y exigen justicia por dos productores as3sin4dos 👨🏼‍🦱 pic.twitter.com/Co6jNbJ9db — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 27, 2025

“Lo que está ocurriendo es un tipo de extorsión, a muchos (mezcaleros) les dicen si no te alineas, no trabajas, es una realidad que ya no podemos callar”, afirmó.

Ulises explicó que, aunque no cuentan con cifras oficiales, varios productores han abandonado sus actividades, en zonas como Cotija, debido a amenazas o presiones directas.

Al ser cuestionado sobre la disminución en la producción de mezcal, reiteró que no cuentan con un dato exacto, debido a la naturaleza sensible del tema y al temor de represalias entre los productores. Sin embargo, subrayó que la magnitud no debería ser el enfoque, pues lo alarmante es que se esté impidiendo trabajar a través de amenazas.

“No importa si son 10 litros o 100, ningún productor debería verse obligado a dejar de trabajar por miedo”, comentó.

Asimismo, Bedolla Alcaraz, informó que la marcha que se había programado para este martes, fue suspendida de forma voluntaria, derivado de las manifestaciones registradas el día de ayer en la capital.

“No compartimos la violencia ni los fines políticos. Nuestro movimiento es por justicia y paz, no por grilla ni protagonismo”, declaró.

También argumentó que, a pesar de la cancelación temporal de la movilización, los organizadores estiman que más de 300 personas están listas para sumarse a una convocatoria formal que represente al gremio de forma pacífica, ordenada y con propuestas concretas.

Finalmente, expresó que buscan cercanía de las autoridades de seguridad, justicia y gobierno estatal para instalar una mesa de trabajo formal, en la que los productores puedan presentar sus inquietudes y plantear soluciones claras.

“No se trata de marchar por marchar, tenemos una estrategia puntual que presentaremos a los medios y autoridades, queremos justicia para los que ya no están, y seguridad para los que seguimos trabajando”.