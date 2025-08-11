Apatzingán, Mich.-10 de agosto del 2025;– Un conocido médico resultó con lesiones de consideración al chocar por alcance el auto que tripulaba contra un camión de carga, en la colonia 18 de Marzo de Apatzingán.

#Video | Médico queda herido tras chocar su auto por alcance contra un tráiler#Accidente pic.twitter.com/I1QUq0AyoL — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 11, 2025

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este domingo sobre la Avenida 5 de Mayo, a la altura del balneario Aquacity, donde un vehículo compacto de color guinda impactó contra la parte trasera del remolque de un tráiler.

Tras la colisión el coche acabó con el frente destrozado y en su interior severamente herido el doctor Esteban S., de 60 años de edad, mismo que fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil Municipal y trasladado a la clínica del ISSSTE para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito se presentaron en el lugar del incidente para realizar los peritajes respectivos y asegurar las unidades involucradas, mientras se determinan responsabilidades.