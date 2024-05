Video | Marea Rosa desborda el Zócalo al grito de Xóchitl Gálvez Presidenta

Que nos escuchen dentro de Palacio Nacional: México siempre será libre

Frente a cientos de miles de ciudadanos que este domingo se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, alzó la voz a favor de la democracia, el voto libre y contra el autoritarismo y la mentira.

Entre gritos de ¡Presidenta, Presidenta!, la ingeniera, junto con Santiago Taboada, candidato a Jefe de Gobierno, firmaron el Manifiesto Ciudadano para una Nueva República, donde se comprometieron a luchar por la justicia, la libertad y la unidad del país.

En la Plaza de la Constitución, donde simpatizantes y militantes ondeaban sus banderas, la aspirante presidencial pidió a los mexicanos salir a votar este próximo 2 de junio para cambiar estos tiempos de enfermedad, odio y tristeza por tiempos de salud, amor y esperanza.

Durante la Movilización Nacional Marea Rosa reconoció a periodistas, activistas, artistas y científicos, quienes durante este sexenio han sido perseguidos y amenazados injustamente.

“Todos ustedes también han enfrentado el insulto, la calumnia y la mentira de un poder prepotente y soberbio. Ustedes han resistido todos los ataques con fuerza y con corazón. Porque son valientes y saben lo que está en juego. Ustedes saben que en estas elecciones, no solo nos jugamos la Presidencia. No solo nos jugamos el Congreso, nos jugamos nueve gubernaturas. Nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad. Pero aquí les digo: ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! Quienes se sienten invencibles, recuerden que este pueblo siempre ha elegido ser libre. Que nos escuchen dentro de Palacio Nacional: México siempre será libre”, expresó.

Manifestó que su anhelo es llegar a la Presidencia de la República para dar, no para recibir. Para compartir, no para arrebatar. Para servir, no para servirse. Para escuchar, no para insultar. Para respetar, no para humillar. Para unir, no para dividir y para sanar, no para lastimar.

Entre aclamaciones de ¡México! ¡México!, comentó que su proyecto de país busca reunir a las madres con sus hijos y reconciliar a las víctimas con la justicia. “Vamos a ganar para que llegue la prosperidad y progreso, para construir un país donde nadie se quede atrás. Vamos a ganar para volver a poner a México en el lugar de la grandeza que debe tener entre las naciones libres”, enfatizó.

Al concluir su mensaje, los espectadores aclamaron: ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!, mientras Xóchitl Gálvez caminaba por calles del Centro Histórico.