Video | Lanzan nuevo promocional para la segunda temporada de Oshi No Ko

En el Anime Japan 2024, en el panel dedicado al anime de la segunda temporada de Oshi no Ko, el equipo de producción ofreció un nuevo tráiler e imagen promocional. En este adelanto se anunció la incorporación al reparto de voces de Kōki Uchiyama y Yūsuke Kobayashi como Taiki Himekawa y Sakuya Kamoshida, respectivamente.

Esta popular adaptación al anime del manga de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari regresará a la pequeña pantalla japonesa en julio de 2024.

Oshi no Ko es una de las series de moda de la revista Weekly Young Jump. Aka Akasaka (Kaguya-sama Love is War) escribe y Mengo Yokoyari (Me dijiste para siempre) dibuja este historia desde abril de 2020 y que permanece abierta con 13 volúmenes en el mercado japonés