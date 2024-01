Video | La banda japonesa RADWIMPS llega a México

El grupo detrás de icónicos temas musicales de Kimi no Na wa y Suzume, RADWIMPS, tendrá su primera gran gira en Latinoamérica.

WORLD TOUR 2024 The Way You Yawn, And the Outcry of Peace es el nombre de la gira y se trata de una continuación de su gira realizada en 2023, la cual ofreció conciertos en Estados Unidos, Europa, Australia y Asia.

La gira comenzará en la ciudad de México el 15 de marzo con un concierto en Pepsi Center WTC para posteriormente llegar a Monterrey y de ahí trasladarse hasta a São Paulo y finalizar en la ciudad de Santiago en Chile.

La venta de los boletos para la gira comercial se realizará por medio de Ticketmaster, el 11 de enero habrá una preventa para clientes Citibanamex, comenzando la venta general hasta el 12 de enero. El precio de los boletos para el concierto en la CDMX oscilará entre los $1,171.20 y los $3,269.60 pesos. En tanto, el costo de las entradas para Monterrey rondará entre $1,098 y $1,952 pesos.

RADWIMPS es una banda que combina géneros como el punk e indie rock que se formó en el año 2012, pero debuto bajo el respaldo de una disquera en el año 2005. Entre las canciones más destacables que tiene la banda en películas como Kimi no Na wa, encontramos Nandemonaiya, Zenzenzense, Sparkle y Nandemonaiya.