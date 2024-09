Video | Kate Middleton culmina su tratamiento de quimioterapia

La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció este lunes 09 de septiembre que terminó su tratamiento de quimioterapia tras haber sido diagnosticada con cáncer a principios de este año.

A través de un video muy personal publicado por el Palacio de Kensignton, la princesa de Gales compartió su alivio por haber completado el tratamiento.

En la grabación, Kate aparece rodeada de su marido Guillermo y sus tres hijos Jorge, Carlota y Luis, paseando y jugando en la naturaleza.

“Quiero expresar el alivio que es haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia”, expresó Middleton de 42 años y en el video relata que tanto como ella y su familia vivieron meses “extremadamente duros”.

El material fue filmado en agosto en Norfolk, al este de Inglaterra, donde la familia pasó parte de sus vacaciones.

“Aunque ha terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir afrontando cada día como viene” y que su objetivo por ahora es “hacer lo que pueda para mantenerme sin cáncer”, complementó Kate Midletton.

Recordemos que el pasado 22 de marzo la princesa de Gales anunció en un video que le habían diagnosticado un cáncer, del que no dio más detalles y que se estaba sometiendo a una quimioterapia preventiva.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL