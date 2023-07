VIDEO | Joven es víctima de intoxicación por compañera de trabajo mediante una gomita de dulce adulterada con fentanilo

En un preocupante incidente, una joven fue drogada sin su consentimiento en el estado de Morelos. Todo comenzó cuando una compañera de trabajo le ofreció una gomita de dulce, la cual resultó contener una sustancia desconocida, posteriormente identificada como fentanilo. Como resultado, la joven experimentó una inmediata incomodidad nerviosa y tuvo que ser ingresada en una clínica del IMSS y luego en una institución privada.

“El martes pasado le dieron una gomita y a partir de las siete de la mañana empezó a sentirse muy mal. Su gerente la llevó al seguro social”, relató la madre de la joven.

En el seguro social no pudieron proporcionarle un tratamiento de desintoxicación, ya que indicaron que no se encontraba dentro de los servicios ofrecidos a los beneficiarios y no se le proporcionó información sobre el tipo de droga involucrada. Ante esta situación, decidieron acudir a un médico particular.

“Luego el médico le realizó análisis y le dijo que le habían dado fentanilo, una droga altamente adictiva. Le advirtió que, si no se curaba correctamente, probablemente tendrían que realizarle un lavado de estómago u otros procedimientos para eliminar la sustancia”, explicó la madre de la joven.

La madre mencionó que intentaron buscar un especialista en adicciones, pero no lograron localizar uno, y los hospitales públicos les negaron ese tipo de atención. Además, no se le otorgó una incapacidad a pesar de los síntomas de ansiedad que padecía su hija.