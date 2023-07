VIDEO | “Indiana Jones” se va a la cima en la taquilla

Indiana Jones, y los ejecutivos de Walt Disney Co. y de Lucasfilm, hicieron este fin de semana un descubrimiento que resultó desalentador.

Los espectadores no acudieron en masa a las salas de cine para ver Indiana Jones and the Dial of Destiny y despedirse del actor Harrison Ford como el icónico arqueólogo.

La cinta, cuyo presupuesto superó los 250 millones de dólares, se situó por debajo de las previsiones, con una recaudación de 60 millones de dólares en 4 mil 600 salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según las estimaciones del estudio publicadas el domingo.

Incluyendo los 70 millones de dólares de proyecciones internacionales en 52 mercados, Indiana Jones and the dial of destiny celebró una apertura mundial de 130 millones de dólares.