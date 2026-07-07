Uruapan, Mich.- 6 de julio de 2026.- Un incendio de grandes proporciones dejó pérdidas materiales totales al destruir una vivienda de la colonia San Francisco, en Uruapan. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que la familia que habitaba el inmueble se encontraba fuera de la ciudad por vacaciones.

El siniestro ocurrió este lunes en un domicilio ubicado sobre la calle Adolfo López Mateos. Fueron vecinos quienes detectaron una densa columna de humo que salía de la casa y dieron aviso al número de emergencias.

🔥 Un incendio dejó pérdidas materiales totales al destruir una vivienda de la colonia San Francisco, en Uruapan. La familia que habitaba el inmueble se encontraba fuera de la ciudad por vacaciones. 🚨 pic.twitter.com/p5ud8x9Amo — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 7, 2026

Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones de bomberos, quienes combatieron el fuego durante varios minutos hasta lograr extinguirlo y evitar que las llamas alcanzaran inmuebles cercanos.

No obstante, el intenso calor provocó severos daños en la estructura y consumió por completo muebles, ropa y demás pertenencias.

Trascendió que en la vivienda habitan dos adultos y dos menores de edad, quienes no se encontraban en el domicilio al momento del incendio, por lo que únicamente se reportaron daños materiales.

Una vez controlada la emergencia, las autoridades realizaron las primeras diligencias para establecer qué originó el siniestro, mientras continúan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio.

AGENCIA RED 113