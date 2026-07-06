Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), difundió el aviso de riesgo emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el que se recomienda evitar la recolección y el consumo de hongos silvestres, ya que hacerlo sin conocimiento especializado representa un peligro para la salud y la vida de las personas.

“En México tenemos muchas especies de hongos comestibles; sin embargo, existen alrededor de 100 especies tóxicas que pueden confundirse fácilmente con las aptas para el consumo y pueden causar intoxicaciones o incluso un desenlace fatal. Recomendamos no consumir hongos cuya procedencia sea incierta”, señaló el titular de la Coepris Michoacán, Juan Manuel Moreno Magaña.

Asimismo, el funcionario enfatizó que las aplicaciones móviles y las redes sociales no son herramientas confiables para determinar la seguridad de una especie y que ningún remedio casero elimina las toxinas de los hongos.

Señaló que las personas que hayan consumido hongos silvestres y presenten diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal severo o convulsiones deben recibir atención médica inmediata para evitar complicaciones graves.

Finalmente, el titular de la Coepris subrayó que la única manera segura de obtener y consumir hongos silvestres es adquirirlos de personas que cuenten con la experiencia y el reconocimiento tradicional en la materia.