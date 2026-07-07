Uruapan, Mich.- 07 de julio de 2026.- La mañana de este martes, una fuerte explosión en un edificio de departamentos provocada por acumulación de gas de un tanque estacionario, dejó como saldo preliminar tres personas lesionadas y daños estructurales en al menos otros 5 inmuebles aledaños, hechos ocurridos en la colonia Eduardo Ruiz.

#Video 💥 Estalla tanque estacionario de Gas L. P, en edificio de Uruapan; hay tres heridos y daños en varios inmuebles. 🔥🚒 pic.twitter.com/HUeLkrs74I — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 7, 2026

Alrededor de las 08:00 horas, el estruendo cimbró una amplia zona sobre el Boulevard Industrial y la Calzada La Fuente, frente a la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz (Epler), donde vidrios, puertas, ventanas, ropa y otras pertenencias quedaron regadas sobre el pavimento.

Vecinos alarmados reportaron la situación al número de emergencias 911 y al lugar de desplazaron paramédicos de Protección Civil Municipal, Estatal y Bomberos Voluntarios, quienes atendieron a dos personas que sufrieron quemaduras y las trasladaron a un hospital, mientras que otra más fue valorada en el sitio.

En tanto, elementos de distintas corporaciones policiacas y la Guardia Nacional acordonaron la zona para permitir el trabajo de los cuerpos de auxilio, los cuales realizaron una revisión exhaustiva para descartar algún riesgo.

De manera preliminar, se informó que la explosión fue provocada por una acumulación de gas de un tanque estacionario del edificio, el cual resultó con severos daños estructurales, al igual que otros 5 inmuebles aledaños.

Al respecto el Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado informó en rueda de prensa: “El reporte que nosotros tenemos es que se trató de una explosión de un tanque de gas estacionario, las afectaciones son tanto materiales como humanas, reportan lesionados, hasta el momento ninguna baja humana”.

AGENCIA RED 113