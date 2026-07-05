Uruapan, Mich.- 05 de julio de 2026.- La madrugada de este domingo, se registró el incendio de tres camiones de carga en el interior de la Central de Abastos ubicada sobre el Libramiento Oriente de Uruapan, a la altura de la colonia Magisterial.

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Fue alrededor de las 02:00 horas cuando se reportó a los sistemas de emergencias que una unidad de carga estaba envuelta en llamas y en cuestión de minutos se peopagaron a otros dos tractocamiones.

Por lo anterior, al lugar se desplazaron elementos de Protección Civil Municipal, Rescate y Salvamento, así como personal de Bomberos Voluntarios de Uruapan, quienes trabajaron por más de dos horas para sofocar las llamas.

El siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales sin que se reportaran personas lesionadas, de acuerdo con reportes oficiales. Por su parte, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron el fuego.

AGENCIA RED 113