Apatzingán, Mich.- Domingo 05 de julio de 2026.- Tras concluir su jornada laboral, el policía municipal Rodolfo fue atacado a balazos cuando conducía su camioneta particular en la colonia Lázaro Cárdenas, ubicada en Apatzingán. El oficial quedó gravemente herido y posteriormente falleció en el Hospital del ISSSTE, informaron fuentes allegadas al caso.

La agresión ocurrió alrededor de las 09:45 horas de este domingo sobre la calle Emiliano Zapata, cerca del Mercado del Ahuate. Trascendió que unos sujetos armados interceptaron a la víctima, le dispararon y de inmediato se dieron a la fuga.

Unos paramédicos de Protección Civil (PC) brindaron los primeros auxilios a Rodolfo y lo trasladaron al citado nosocomio, sin embargo, horas después perdió la vida.

Elementos de la Guardia Civil (GC) y del Ejército Mexicano acordonaron el área del atentado y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional. Luego, especialistas de la institución realizaron las diligencias correspondientes y llevaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo).