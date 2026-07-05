Morelia, Michoacán, 05 de julio 2026.- Todas las acciones en beneficio de la niñez deben ser abordadas de manera responsable. Sin duda las primeras semanas de convivencia con un recién nacido son fundamentales, así que el diputado Toño Carreño Sosa, propuso que los papás gocen de una licencia por paternidad.

El legislador por Movimiento Ciudadano presentó una propuesta de acuerdo para llamar la atención del Congreso de la Unión, para apoyar la iniciativa que propone este cambio de paradigma; pasar de permisos simbólicos a una verdadera licencia de paternidad.

El planteamiento de Toño Carreño es de una ampliación progresiva hasta alcanzar las 12 semanas de licencia, con goce íntegro del salario, así como su reconocimiento en los regímenes de seguridad social y en el servicio público, garantizando su viabilidad mediante una implementación gradual y responsable.

Tras recordar que la ley actualmente otorga únicamente cinco días de licencia a los padres, el diputado enfatizó que la ampliación propuesta es indispensable, al ser un derecho que fortalece a las familias, equilibra las cargas del cuidado y contribuye a una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

“Desde Michoacán, esta Legislatura tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro al país: la crianza es una responsabilidad compartida, el cuidado es un valor social, y el Estado debe acompañar esa transformación. Hoy no venimos a ampliar un permiso. Venimos a corregir una desigualdad estructural y a construir un marco jurídico más justo para las generaciones presentes y futuras”.

Durante décadas, expresó en tribuna, el nacimiento de una hija o un hijo ha sido asumido, casi de manera exclusiva, como una responsabilidad materna. Nuestro ordenamiento jurídico ha acompañado este enfoque: protege de manera robusta la maternidad, como debe ser, pero ha dejado a la paternidad en un plano marginal, reducido a un permiso breve, casi simbólico. Esa asimetría no es neutra; reproduce desigualdades profundas.

La licencia por paternidad, añadió, permitiría acompañar el inicio de la vida, sostendría a una madre en su recuperación y construiría desde el primer momento un vínculo activo con la hija o el hijo recién nacido y México ya no tendría uno de los modelos más limitados de la OCDE en esa materia.

Los primeros días y semanas de vida son determinantes para el desarrollo físico, emocional y cognitivo de las personas. La presencia activa de ambos progenitores no es un lujo ni un beneficio accesorio; es un factor que incide directamente en el bienestar y desarrollo de nuestras niñas y niños y es que de acuerdo con evidencias internacionales, las licencias de paternidad amplias fortalecen la corresponsabilidad, mejoran la salud mental de las madres, reducen el estrés postparto y favorecen entornos familiares más estables, finalizó.